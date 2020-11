Leht: Trumpi kampaaniaponnistuse käigus nakatus kümnendik salateenistuse agentidest koroonasse

Kolmele eri allikale tuginedes teatas Washington Post täna, et hiljuti on tulnud enam kui 130 salateenistuse ametnikku, kelle töö on kaitsta Valget Maja ja presidenti, kui ta reisib, isolatsiooni suunata või karantiini panna.

Koroonaviiruse salateenistuse-kolle on töövõimetuks muutnud seega kümnendiku salateenistuse nn presidendi põhiturvalisuse meeskonnast. Usutavasti on nakkuslaine vähemalt osaliselt seotud kampaaniaralliga, mille president Trump valimistele eelnenud nädalatel käima lõi.

Kampaaniaponnistuse järel on haigestunud ka hulk Trumpi kampaaniatöötajaid, presidendi toetajaid ning Valge Maja ametnikke. Paljud kohalviibijad ei kandnud Trumpi kihutuskoosolekuil maske.

Valge Maja pressiesindaja Judd Deere kinnitas Washington Postile, et administratsioon võtab kõiki juhtumeid tõsiselt. Leht küsis puhangu kohta ka salateenistuselt kommentaari, ent pressiesindaja keeldus olukorda lähemalt selgitamast.

USA on maailma enimnakatunud riik, näiteks neljapäeval teatati enam kui 152 000 uuest juhtumist.