Leetrikriisis Samoal vahistati vaktsineerimisvastane aktivist

Samoa leetripuhangu, mis on oktoobri algusest alates tapnud vähemalt 63 inimest, kellest enamik on lapsed, on osaliselt põhjustanud vaktsiinide ohtlikkuse kohta valeinformatsiooni levitavad inimesed, vahendab BBC News.

Samoa on kuulutanud välja eriolukorra ja muutnud vaktsineerimised kohustuslikuks.

Tamasese on teinud Facebookis vaktsiinide vastast propagandat ja õhutanud selle asemel kasutama näiteks papaialeheekstrakti.

Enne vahistamist nimetas ta valitsuse massilise vaktsineerimise programmi „suurimaks kuriteoks meie rahva vastu” ja väitis, et nakatunud lapsed ravib terveks C-vitamiin.

Samoa vaktsiinihirmu on osaliselt põhjustanud kahe lapse surm 2018. aastal, kelle vaktsineerimisel tehti viga. Õed segasid vaktsiini lihaste lõdvestaja, mitte veega. Vaktsiinil endal polnud midagi viga.

Inimestel tekkis sellest hoolimata hirm, mida tõttasid ära kasutama inimesed, kes otsisid tõendeid, et vaktsiinid on kahjulikud.

Samoa kriis on pannud ka paljusid välismaised vaktsiinivastaseid sekkuma ja kritiseerima riiki laste sundvaktsineerimise eest.

Samoa kommunikatsiooniminister Afamasaga Rico Tupai ütles, et vaktsineerimisvastased aktivistid ehk „anti-vaxxer’id” levitavad vandenõuteooriaid, mis takistavad enneolematut rahvatervisealast mobilisatsiooni.

„Meil on olnud lapsi, kes on surnud pärast viimases lootuses haiglasse toomist ja siis me avastame, et vaktsiinivastane sõnum on jõudnud nende peredeni ja seetõttu on nad hoidnud neid lapsi kodus,” ütles Tupai.