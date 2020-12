Leedus tuvastati taas rekordarv koroonanakatumisi

Tänase statistika kohaselt on Leedu viimase kahe nädala nakkusnäitaja 100 000 elaniku kohta enam kui 1050, mis on regiooni halvim ja Euroopa riikide seas halvemuselt kolmas tulemus, jäädes alla ainult Horvaatiale (1117,1) ja Luksemburgile (1177,6).

Ööpäevaga tõusis nakatunute koguarv 2848 võrra 72 430-ni. Juhtumitest 14 218 diagnoositi selle nädala jooksul, samal ajal kui aktiivsete juhtumite arv on viimase seisuga 41 225, vahendab Leedu Delfi.

Juhtumeid tuli laupäeval enim juurde Kaunasesse (939) ja Vilinusse (787).

Tervishoiutöötajate sõnul nakatus 2690 inimest kokkupuutel juba teadaoleva haigestunuga (või saabus välismaalt), samal ajal kui 158 juhtumi puhul ei ole nakkusallikas teada.

Tänaseks on oma elu Leedus jätnud 611 koroonaviirusega nakatunut, neist 129 sel nädalal ja omakorda 21 viimase ööpäeva jooksul. Haiglaravil on viimastel andmetel 1981 koroonaviirusega patsienti, kellest 147 on intensiivravil.

Teste tehti reedel 12 039.