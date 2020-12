Leedus tuli taas juurde pea rekordarv koroonaviirusega nakatumisi, suri 27 inimest

Tänase statistika kohaselt on Leedu viimase kahe nädala nakkusnäitaja 100 000 elaniku kohta enam kui 1190, mis on regiooni halvim ja Euroopa riikide seas halvemuselt teine tulemus, jäädes alla ainult Luksemburgile (1292,9).

Ööpäevaga tõusis nakatunute koguarv 3303 võrra 90 252-ni. Varem on ööpäevaga lisandunud rohkem nakatunuid vaid 9. detsembril ehk selle nädala kolmapäeval, kui tuvastati 3330 uut koroonaviiruse kandjat, vahendab Leedu Delfi.

Juhtumitest 17 822 diagnoositi selle nädala jooksul, samal ajal kui aktiivsete juhtumite arv on viimase seisuga 50 300, mida on 9075 võrra enam kui nädala eest.

Juhtumeid tuli laupäeval enim juurde Vilinusse (886) ja Kaunasesse (700).

Tänaseks on oma elu Leedus jätnud 791 koroonaviirusega nakatunut, neist 180 sel nädalal ja omakorda 27 viimase ööpäeva jooksul. Haiglaravil on viimastel andmetel 2110 koroonaviirusega patsienti (nädalaga +129), kellest 190 on intensiivravil (+43).

Teste tehti reedel 13 428.