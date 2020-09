Leedus tuli ööpäevaga juurde rekordarv uusi koroonajuhtumeid kogu epideemia vältel

Leedus kasvas koroonaviirusse nakatunute arv viimase ööpäevaga 99 võrra 3664-ni, mis on suurim ühepäevane kasv alates pandeemia algusest, teatas sealne terviseamet täna hommikul.

Leedu peaminister Saulius Skvernelis ütles tänast statistikat kommenteerides, et "ligi 100 uut nakatumist päevas on tõesti palju". "Tõesti palju, liiga palju. Kuid ma tahan kõiki rahustada ja meelde tuletada, et oleme valmis ja teame, mida teha," kirjutas peaminister oma Facebooki kontol.

Viroloogide sõnul nakatus 78 inimest kokkupuutel juba teadaoleva nakatunuga, samal ajal kui 17 juhtumi puhul pole nakkusallikas veel teada. Vähemalt neli inimest saabusid haigetena välisriigist: Eestist, Ukrainast, Itaaliast ja Suurbritanniast.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud tänaseks 87 inimest. Veel 17 nakatunut on surnud seoses kaasnevate haigustega.

Soomes tuvastati viimase 24 tunni jooksul 64 uut koroonaviirusse nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 8922-ni. Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 13 inimest (kaks rohkem kui päev varem), kellest kolm on intensiivravil.

Viiruse tagajärjel on oma elu jätnud 339 inimest, teatas Soome terviseamet.

Lätis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 2402 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 17 osutusid positiivseks.

Vähemalt kuus inimest naasid haigusega välismaalt, kolm inimest said selle oma lähikondselt ning kaheksa puhul pole nakkusallikas teada, teatas Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Kokku on COVID-19 Lätis diagnoositud 1515 inimesel, kellest 36 on jätnud oma elu. Haiglaravi vajab Lätis kaheksa COVID-19 patsienti, kellest ükski ei ole intensiivravil.