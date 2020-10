Leedus tuli esmakordselt ööpäevaga juurde üle tuhande koroonanakatunu

Tänase statistika kohaselt tõusis nakatunute koguarv 1001 võrra 14 828-ni. Juhtumitest 5250 diagnoositi selle nädala jooksul, samal ajal kui aktiivsete juhtumite arv on viimase seisuga 9729, vahendab Leedu Delfi.

Vaid nädala eest, kui purustati toonane enam kui poole väiksem nakatunute rekordarv - 474 juhtumit ööpäevaga -, oli viimase seitsme päeva nakatunute arv 2537 ja aktiivsete juhtumite arv 5388.

Tervishoiutöötajate sõnul nakatus valdav osa inimestest kokkupuutel juba teadaoleva nakatunuga, samal ajal kui 187 juhtumi puhul ei ole nakkusallikas veel teada.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud 165 inimest, neist 33 sel nädalal ja omakorda kaheksa viimase ööpäeva jooksul.

Lätis +215

Viimase ööpäevaga kinnitati Lätis 215 uut koroonaviirusega nakatumise juhtumit ja hospidaliseeriti 31 patsienti, teatas sealne Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC).

Tänase seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud 5894 inimesel, mida on 1427 võrra rohkem kui nädala eest. Aktiivseid juhtumeid on 4488, mida on 1378 võrra enam kui nädal tagasi, vahendab Läti Delfi.

Tervishoiuteenistuse teatel on praegu haiglas 200 COVID-19 patsienti, kellest 187 seisund on raskuselt keskmine ja 13 oma raske. Vaid nädal tagasi oli Lätis haiglaravil kokku 127 koroonapositiivset inimest.