Leedus suri viimasel ööpäeval koroonaviiruse tõttu 78 inimest

Leedu riikliku tervisekeskuse (NVSC) esindajate sõnul kasvab kiiresti perekondlike juhtumite arv, surnuid on eriti palju keskealiste, 50-59-aastaste hulgas, vahendab LRT.

„Noorematest surijatest on meil kogu pandeemia jooksul palju jäänud vanusegruppi 50-59 aastat. Seetõttu peaks ringi vaatama, et näha, kui palju neid inimesi on meie perekondades, lähedasi, kes on just selles vanuses ja kellel võib olla terviseprobleeme. See on selge märk, et me peame end viiruse eest kaitsma,” ütles NVSC esindaja Justina Petravičienė LRT raadiole.

Viimase ööpäeva jooksul suri 37 naist ja 41 meest.

Noorim surnu kuulus vanuserühma 40–49 aastat. Kõige rohkem surmajuhtumeid oli vanusegrupis 80–89 aastat – 33.

Vanusegrupis 50–59 aastat suri üks inimene ka viimase ööpäeva jooksul.

Vilniuse ja Kaunase maakonnas suri mõlemas 18 inimest, Telšiai maakonnas 13.

Leedu haiglates on praegu ravil 2506 koroonapatsienti, kellest 198 on intensiivravil. 1445 patsienti vajab lisahapnikku ja 124 on juhitaval hingamisel.

