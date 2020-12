Leedus suri koroonaviiruse tõttu ööpäevaga rekordarv inimesi - 54

Leedu riikliku tervisekeskuse (NVSC) esindaja Justina Petravičienė ütles, et surnute hulgas on ka noori inimesi ja et olukord jääb keeruliseks, kui inimesed on mobiilsed, vahendab LRT.

„Surmade arv kasvab väga kiiresti ja need trendid on väga kurvad, kui me neid igal hommikul jälgime, sest on palju noori inimesi. Me registreerisime viimasel ööpäeval seitse surma alla 60-aastaste hulgas. Neil kõigil olid mingid kaasnevad kroonilised haigused. Siiski on olnud päris noori inimesi, neljakümnendates, viiekümnendates eluaastates,” ütles Petravičienė. „Olukord on väga tõsine ja jääb ilmselt selliseks, kui me jääme mobiilseks. See on väga selge märk, et me peame tegema tohutuid pingutusi viiruse kontrollimiseks.”

Leedu haiglates on nüüd ravil 2451 koroonapatsienti, kellest 186 on intensiivravil. Lisahapnikku vajab 1384 patsienti ja juhitaval hingamisel on 111 inimest.

Viimse ööpäeva jooksul Leedus koroonaviiruse tagajärjel surnud inimesed olid vanuses 40-99 aastat.

15 inimest suri vanusegrupis 70-79 aastat, 14 vanusegrupis 80-89 aastat, kümme vanusegrupis 90-99 aastat, kaheksa vanusegrupis 60-69 aastat, kuus vanusegrupis 50-59 aastat ja üks vanusegrupis 40-49 aastat.

Kaunase maakonnas suri 18 inimest, Vilniuse ja Šiauliai maakonnas seitse, Panevėžysi maakonnas kuus, Klaipėda ja Alytuse maakonna neli, Marijampolė ja Tauragė maakonna kolm ning Utena ja Telšiai maakonnas üks inimene.

Surnutest 29 olid naised ja 25 mehed.

