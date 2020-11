Leedus purunes taas nukker rekord: koroonaviirus diagnoositi pea 2000 inimesel

Leedu Delfi kajastab, et sealse terviseameti andmetel lisandus neist juhtumitest 325 pealinnas Vilniuses. Kolded aga on üle riigi. Praegustel andmetel pole circa 700 uue juhtumi puhul veel teada, kust nakatunu võis viiruse saada ehk puhangu kaardistamine läheb aina keerukamaks. Viimase ööpäevaga suri haiguse tagajärjel neli inimest, kokku on koroonaviirus nõudnud 207 elu.

Tegemist on juba kolmanda järjestikuse rekordiga ööpäevaga diagnoositud nakatunute arvus.

Eilsest jõustus Leedus pandeemia pidurdamiseks kolmenädalane karantiin. Värskete piirangutega keelatakse enam kui viie inimese avalik kogunemine, matustel ja pulmadel tohib osaleda kõige rohkem kümme inimest.

Gümnaasiumid ja ülikoolid ning spordikeskused suletakse. Poed peavad jälle piirama külastajate arvu ning restoranid tohivad toitu vaid kaasa müüa. Avatuks jäävad siiski kõik poed, mitte üksnes apteegid ja toidukauplused nagu kevadel. Leedu Delfi peatoimetaja Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė ütles eestikeelsele Delfile mõne päeva eest, et Euroopa võrdluses on tegu suhteliselt leebete piirangutega.

"Riigi teistkordses lukkupanekus pole midagi rõõmustavat," tõdes peaminister Saulius Skvernelis kolmapäeval. "Nüüd on kõik meie kätes ja edu sõltub sellest, kui põhjalikult me korraldusi ja soovitusi täidame."