Leedus põleb Baltikumi suurim rehvitehas, lähedalasuv linn mattus suitsupilve, kohalik haigla otsustati evakueerida

Leedu avalik-õiguslik ringhääling LRT teatas, et tulekahju puhkes juba kolmapäeval, 16. oktoobril, vahendab Leedu Delfi.

Lähedalasuvate linnade, sealhulgas Kaunase tuletõrjujad üritasid leeke kustutada. Jätkuvate jõupingutuste abistamiseks kutsuti kohale ka sõjavägi.

Rehvide põlemisest tekkiv suits on inimestele äärmiselt kahjulik, mistõttu evakueeriti nädala lõpus ka Alytuse rehabilitatsioonhaigla.

Linna elanikel soovitatakse viibida siseruumides, katta kaevud ja mitte juua kraanivett.

Tulekahju puhkes Baltikumi ühe suurima rehve käitleva ettevõtte ladudes. Tugev lõunatuul puhus suitsu lähedal asuva umbes 55 000 elanikuga linna Alytuse elamurajooni kohale. Inimeste sõnul oli suitsu tunda põlengukohast tosina kilomeetri kaugusel.

"Olin hommikul tõesti ehmunud, arvasin, et Alytuses juhtus õnnetus," rääkis kohalik elanik LRT TV-le.

"Hais on väga tugev, ma ei saanud pärast kella nelja hommikul enam magada," rääkis teine ​​kohalik. "Mul on südameprobleeme ja suits teeb olemise väga halvaks."

Tegu on ühe taasiseseisvunud Leedu suurima

keskkonnaõnnetusega. Suitsu ja õhusaaste tõttu on suurel alal tavapärane elurütm häiritud,

Alytuse mõnedes piirkondades on antud inimestele tungiv soovitus evakueeruda, ettevõtted on suletud ning linnas ja selle ümbruses on välja kuulutatud eriolukord.