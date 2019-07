Leedus paguluses elav vene ajakirjanik kardab sealgi tapmist

Tema sõnul oli ohu tõetuseks juba kolme Vene ajakirjaniku tapmine Lõuna-Aafrika Vabariigis (LAV) aasta eest. Kolm Vene ajakirjanikku Orhan Džemal, Aleksandr Rastorgujev ja Kirill Radtšenko, tapeti, kui olid seal tegemas dokumentaalfilmi Vene „erasõjakompanii” Wagner tegevusest.

Ajakirjanikud tapsid tundmatud relvastatud mehed ja nende surnukehad leiti teelt 23 kilomeetri kaugusel Sibut’ linnast. Kanev usub, et just Vene luure oli Džemali, Rastorgujevi ja Radtšenko mõrva taga.

KAV Foto: Sergei Savostjanov, TASS

Vene luure konkureerib omavahel

56-aastane Kanev paljastas mullu koos kolleegidega Londonist, kes täpselt mürgitas novitšokiga Skripali ja tema tütre. Venemaa väitis, et kaks meest, keda Suurbritannia süüdistab, on tavalised turistid. Ajakirjanikud paljastasid aga, et nende näol on tegemist Vene sõjaväeluure GRU ohvitseridega.

„Mis puutub tellijasse, siis on paljuütlev, et Skripalide mürgitamise panevad toime kaks Venemaa kangelast. Kui tähtsal ametikohal peab olema inimene, kes sellise käsu annab. Kõrgemal on ilmselt ainult issand jumal,” ütles Kanev.

Ajakirjaniku sõnul on Vene sõjaväeluure degradeeruv kuritegelik organisatsioon. „Nagu mulle ütles minu allikas GRU-s, degradeerub sõjaväeluure koos riigiga,” märkis Kanev.

Tema sõnul on see degradeerumine seotud korruptsiooni ja riigisaladuste ostmisega.

„Nad on ise sisse kukkunud – üks unustab purjus peaga portfelli restorani, teine viib koju prostituudi ja viimane annab talle klofeliini ja röövib paljaks ja jutt ei käi mitte noortest ohvitseridest, vaid kindralitest. Kõige selle olen leidnud teadetest, kus on „säranud” luurajad. Lisaks sellele võib meil Moskvas Mitino raadioturul osta salajasi andmebaase ja kõike teada saada. Vene korrakaitse on üks korrumpeerunumaid maailmas. Nad on valmis oma ema saja rubla eest maha müüma,” rääkis Kanev.

Ajakirjanik oletab, et ebaõnnestumiste suur arv viimasel ajal võib olla seotud Vene luure aktiivsemaks muutumisega. Ta arvab, et probleemid tekivad seetõttu, et kolm luure eest vastutavat organisatsiooni konkureerivad omavahel, mitte ei tööta ühe asja heaks.

„FSB püüab sõjaväeluuret endaga liita, leida nende rahalisi sissetulekuid. Ja ei ole saladus, et paljudel luurajatel on oma äri, nende naistel on, raha liigub läbi pankade. FSB püüab kõike seda vahelt võtta,” selgitas Kanev.