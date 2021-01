Leedus on haiglaravil ligi 2500 koroonahaiget, suri 27 inimest

Tänase statistika kohaselt tõusis nakatunute koguarv 1239 võrra 146 637-ni. Juhtumitest 16 039 diagnoositi selle nädala jooksul, ent aktiivsete juhtumite arv on viimase seisuga 66 782, mida on 189 võrra vähem kui nädala eest, vahendab Leedu Delfi.

Oma elu on Leedus jätnud 1643 koroonaviirusega nakatunut, neist 389 sel nädalal. Ööpäeva jooksul suri 27 koroonahaiget: 11 naist ja 16 meest vanuserühmades 40-99 eluaastat.

Haiglaravil on viimastel andmetel 2494 koroonaviirusega patsienti (+46 nädalaga), kellest 185 on intensiivravil (-14). Täiendavat hapnikku saab 1501 patsienti, veel 119 inimest on juhitaval hingamisel.

Juba mitmendat nädalat on Leedu viimase kahe nädala nakkusnäitaja 100 000 elaniku kohta üle tuhande (viimase seisuga 1336), mis on siinse regiooni halvim ja Euroopa Liidu halvemuselt teine tulemus Liechtensteini (1506) järel.

Ööpäevaga tehti kokku 6399 testi, mis teeb positiivsete testide osakaaluks 19,3%.