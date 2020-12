Leedus on haigla- ja intensiivravil rekordarv koroonaviiruspatsiente

Haiglaravil on Leedus viimastel andmetel 2227 koroonaviirusega patsienti (nädalaga +173), kellest 191 on intensiivravil (+39). Täiendavat hapnikku saab 1185 inimest ja veel 106 patsienti on juhitaval hingamisel.

Ööpäevaga tõusis nakatunute koguarv 2849 võrra 93 101-ni, jäädes mõnevõrra alla näitajatele varasematest päevadest, kui alates kolmapäevast tuli iga päev juurde enam kui 3000 uut juhtumit, vahendab Leedu Delfi.

Teste tehti laupäeval ka tavapärasemast vähem, 9024.

Juhtumitest 18 452 diagnoositi selle nädala jooksul, samal ajal kui aktiivsete juhtumite arv on viimase seisuga 52 994, mida on 9681 võrra enam kui nädala eest.

Juhtumeid tuli taas enim juurde Vilniusse ja Kaunasesse.

Tänaseks on oma elu Leedus jätnud 815 koroonaviirusega nakatunut, neist 189 sel nädalal ja omakorda 24 viimase ööpäeva jooksul.