Leedus löödi taas koroonarekordid: lisandus 3418 nakatumis- ja 44 surmajuhtumit

Noorim surnu oli vanusegrupis 40-49 aastat, kaheksa inimest kuulusid vanusegruppi 50-59 aastat, kolm vanusegruppi 60-69 aastat, 12 vanusegruppi 70-79 aastat, 14 vanusegruppi 80-89 aastat ja kuus vanusegruppi 90-99 aastat, vahendab LRT.

Kõige rohkem surmajuhtumeid oli Kaunase rajoonis – 13. Vilniuses suri 10 inimest.

Surnutest 29 olid mehed ja 15 naised.

Leedu haiglates on ravil 2307 koroonapatsienti, kellest 184 on intensiivravil. Lisahapnikku vajab 1256 patsienti ja 124 on juhitaval hingamisel.

