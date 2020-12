Leedus lisandus ööpäevaga 3181 uut koroonapositiivset, neist üle 1000 Vilniuse maakonnas

Kõige noorem surnu oli vanusegrupis 40-49 aastat. Kolm inimest suri vanusegrupis 50-59 aastat, üheksa vanusegrupis 60-69 aastat ja samuti üheksa vanusegrupis 70-79 aastat, vahendab LRT.

Suri 20 naist ja 19 meest.

Kõige rohkem inimesi suri Vilniuse maakonnas – 17. Kaunase maakonnas suri 10 inimest.

Haiglates on praegu koroonaviiruse tõttu ravil 2468 inimest, kellest 197 on intensiivravil. Lisahapnikku saab 1339 patsienti ja 131 on juhitaval hingamisel.

Leedu rahvusliku tervisekeskuse esindaja Justina Petravičienė ütles LRT-le, et suur hulk uusi nakatumisjuhtumeid tuvastati Vilniuse maakonnas.

„Leedu lihtsalt põleb, me registreerime igal pool koldeid ja puhanguid ja Vilniuse maakonnas fikseerisime täna rekordi – üle tuhande uue Covid-19 juhtumi, mida ei ole pandeemia algusest olnud,” ütles Petravičienė. „Nendest 39 surmast (...) neli inimest ei kuulunud riskigruppi, mis tähendab, et nad olid nooremad kui 60-aastased, ühelgi neist ei olnud kaasnevaid haigusi.”

Eile tuvastati Telšiai maakonna ühes sotsiaalmajas 24 uut nakatumisjuhtumit ja kokku on seal nakatunuid üle 170. Veel 17 nakatumisjuhtumit avastati eile sotsiaalmajas Anykščiai lähedal, kus on nakatunuid kokku üle 30.

