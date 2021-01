Leedus lisandus 2717 koroonasse nakatunut ja 27 surnut, kolded on haiglates, hooldekodudes, asutustes ja ettevõtetes

Taas pole surmade arv statistikas päris selge. Eile registreeriti lisaks 13 surmajuhtumit varasematest päevadest, vahendab LRT.

Kolm inimest suri vanusegrupis 50–59 aastat, kuus inimest vanusegrupis 60–69 aastat ja 14 inimest vanusegrupis 80–89 aastat.

Ööpäeva jooksul märgiti paranenuks 2091 inimest.

Nakatumispuhangud on haiglates, hooldekodudes ja muudes asutustes ning ettevõtetes.

Leedu haiglates on praegu 2412 koroonapatsienti, kellest 206 on intensiivravil. Lisahapnikku vajab 1258 patsienti ja juhitaval hingamisel on 124.

