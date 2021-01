Leedus lisandus 1510 koroonapositiivset ja suri 27 inimest

Koroonaviiruse tagajärjel surnutena registreeriti veel 19 inimest, kes surid aga juba varem, vahendab LRT.

Kolm inimest suri vanusegrupis 50-59 aastat, seitse inimest vanusegrupis 60-69 aastat ja kaheksa inimest vanusegrupis 70-79 aastat.

Päevaga tunnistati paranenuks 3730 inimest.

Leedu haiglates on praegu 2568 Covid-19 patsienti, kellest 196 on intensiivravil. Lisahapnikku vajab 1560 patsienti ja juhitaval hingamisel on 123 inimest.

