Leedus lisandus 1361 uut koroonajuhtumit, peaepidemioloogi sõnul on olukord stabiliseerumas

Leedu statistikaamet teatas, et surmade arvu avalikustatakse surmatunnistuste põhjal, aga Covid-19-sse surnute arvu vaadatakse praegu üle, vahendab LRT.

Ööpäevaga suri üheksa naist ja 16 meest.

Neli surnut kuulus vanusegruppi 50-59 aastat, viis vanusegruppi 60-69 aastat, neli vanusegruppi 70-79 aastat, kümme vanusegruppi 80-89 aastat ja kaks vanusegruppi 90-99 aastat.

Leedu haiglates on praegu 2571 Covid-19 patsienti, kellest 189 on intensiivravil. Lisahapnikku vajab 1598 patsienti ja juhitaval hingamisel on 132.

Leedu peaepidemioloog Loreta Ašoklienė ütles, et koroonaviiruse leviku olukord on stabiliseerumas, aga surmade ja haiguse raskete vormide arv seni veel kasvab.

„Tundub, et praegu on meil olukord stabiilsem või me vähemalt läheneme sellele,” ütles Ašoklienė LRT-le.

Ašoklienė sõnul on praegu keeruline hinnata uusaastapidustuste aegseid andmeid, sest vähemaid inimesi testiti, mille tõttu leiti vähem haigeid. Konkreetsed järeldused saab Ašoklienė sõnul teha järgmisel nädalal.

„Väike arv haigeid võib tõenäoliselt olla seotud sellega, et tehti vähem teste, aga positiivsete tulemuste protsent üldisest numbrist ei muutu, mis näitab olukorra mõningast stabiilsust,” ütles Ašoklienė. „On väga tõenäoline, et uus nädal näitab tegelikku olukorda ja me ei näe uute juhtumite arvu kasvu, olukord muutub stabiilsemaks.”

Ašoklienė sõnul surmade ja raskete haigusjuhtumite arv endiselt kasvab ja olukord haiglates jääb keeruliseks. Kõige suurem haigestumise tase on Alytuses.

