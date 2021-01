Leedus lisandus 130 koroonasurma

Suri 73 naist ja 57 meest, vahendab Leedu Delfi.

Hilisema täpsustuse kohaselt suri neist 42 inimest viimase ööpäeva jooksul, samal ajal kui ülejäänute puhul on tegemist varem haiglate poolt registreerimata jäänud koroonaohvritega.

Hukkunutest üks kuulus vanuserühma 40–49, 10 vanuserühma 50–59, 14 vanuserühma 60–69 ja 38 vanuserühma 70–79. Kõige rohkem surmajuhtumeid registreeriti vanuserühmas 80–89 - koguni 49.

Leedu haiglates on praegu ravil 2480 koroonapatsienti, kellest 220 on intensiivravil. 1521 patsienti vajab lisahapnikku ja juhitaval hingamisel on 142 inimest.

Kokku on Leedus surnud 1589 koroonaviirusega nakatunut.