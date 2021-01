Leedus liiguvad koroonaviirusega nakatumise üldarvud allapoole, aga muret tekitavad suured kolded hooldekodudes

Leedu riikliku tervishoiukeskuse (NVSC) esindaja ütles LRT raadiole, et tundlikes kohtades on praegu mitu ulatuslikku haiguspuhangut, eriti mõnes hooldekodus.

„Meil on suured uued haiguspuhangud. Viimase päeva jooksul on meil 61 juhtumit, mis on seotud Švenčionysi rajoonis asuva Adutiškise hooldekoduga. Me oleme seal mõne päevaga tuvastanud 80 Covid-19-ga nakatumise juhtumit. See on tõesti märkimisväärne number,” ütles NVSC esindaja Justina Petravičienė.

Petravičienė sõnul avastati teine suur haiguspuhang Ignalina rajooni Mielagėnai hooldekodus.

„Me fikseerisime seal möödunud päeval üle 50 Covid-19-ga nakatumise juhtumi,” ütles Petravičiene.

„Ühelt poolt näeme me paranemist üldistes arvudes, aga meil on puhangud, kus need arvud on suured ja haigus levib,” lisas Petravičienė.

Vaktsineeritud on Leedus tänaseks 22 549 inimest.

Leedu haiglates on praegu ravil 2212 koroonapatsienti, kellest 176 on intensiivravil. Lisahapnikku saab 1096 patsienti ja juhitaval hingamisel on 108.

