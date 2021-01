Leedus leiti koroona 33% testituist

Ööpäeva jooksul tehti 4542 koroonaviiruse testi, millest olid positiivsed 1493 ehk 32,9% testide koguarvust, vahendab Leedu Delfi.

Tänase statistika kohaselt tõusis nakatunute koguarv 145 399-ni. Juhtumitest 16 468 diagnoositi selle nädala jooksul, samal ajal kui aktiivsete juhtumite arv on viimase seisuga 66 244, mida on 493 võrra enam kui nädala eest.

Juhtumeid tuli aasta esimesel päeval enim juurde Vilniusse ja Kaunasesse.

Oma elu on Leedus jätnud 1614 koroonaviirusega nakatunut, neist 386 sel nädalal ja omakorda 25 viimase ööpäeva jooksul. Haiglaravil on viimastel andmetel 2406 koroonaviirusega patsienti (+106 nädalaga), kellest 190 on intensiivravil (-4).

Ööpäeva jooksul suri kuus naist ja 19 meest vanuserühmades 60-99 eluaastat.

Juba mitmendat nädalat on Leedu viimase kahe nädala nakkusnäitaja 100 000 elaniku kohta üle tuhande (viimase seisuga 1336), mis on siinse regiooni halvim ja Euroopa Liidu halvemuselt teine tulemus Liechtensteini (1506) järel.