Leedus koroonaviirusega nakatunud usbekid ähvardasid linna peale teisi inimesi nakatama minna

Koroonaviirus on tuvastatud Hegelmann Transporte 19 töötajal. Üks haigestunud Usbekistani kodanikest viibib Kaunase kliinilises haiglas, teised on isoleeritud Abromiškėse haiglas. Kontrollitakse veel 200 ettevõtte töötajat, vahendab Leedu Delfi.

Lietuvos Rytas teatas, et ajakirjanikega võttis ühendust üks Usbekistani kodanikest, kelle sõnul on nad palatis kahekesi, aga ei tea, kes neist haige on ja kes mitte.

„Kui testi tulemus on positiivne, siis ravitagu meid. Meile ei anta ravimeid ega midagi. Vastasel juhul läheme me linna ja hakkame kõiki nakatama. Kellele see hea on? Toodagu meile mingisuguseid antibiootikume. (...) Me tulime otse töölt, meid lihtsalt paigutati siia ja kõik. Kõik on avatud, tee, mis tahad,” rääkis usbekk Lietuvos Rytasele.

Abromiškėse haigla direktor Vitalijus Glamba ütles Lietuvos Rytasele, et ükski Leedu kodanik, kes on varem selles haiglas olnud, ei ole millegi üle nurisenud.

„Nad peaksid olema tänulikud, et Leedu nende eest hoolitseb ja neile vältimatut abi osutab,” ütles Glamba.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!