Leedus esitleti ministrikandidaate: välisministriks saab ilmselt laulva revolutsiooni aegse esipoliitiku pojapoeg

Gabrielius Landsbergise näol on tegemist Leedu laulva revolutsiooni aegse esipoliitiku Vytautas Landsbergise pojapojaga.

Šimonytė esitles ministrikandidaate pärast kohtumist president Gitanas Nausėdaga. Ta märkis, et tegemist ei pruugi olla lõpliku valitsuse koosseisuga.

„Et mul ei ole veel ametlikku staatust, mis võimaldaks mul valitsuse moodustada, saan ma ainult mainida nimesid, kes minu arvates nendele ametikohtadele sobiksid,” ütles Šimonytė pressikonverentsil. „Sellest, kas need nimed üles seatakse, saame me teada alles siis, kui tuleb presidendi korraldus valitsuse moodustamiseks, mis on adresseeritud mulle.”

Presidendi vanemnõunik Povilas Mačiulis ütles, et uue valitsuse esimene ülesanne on koroonaviiruse levimise ja selle tagajärgede kontrolli alla võtmine.

„Presidendi arvates on uue valitsuse esimene ülesanne koroonaviiruse levimise kontrolli alla võtmine ning selle mõju riigi majandusele ja tööturule minimeerimine,” ütles Mačiulis.

Uue valitsuse ministrikandidaadid:

Kasparas Adomaitis (Vabaduspartei – LP) – transport

Aušrinė Armonaitė (LP) – majandus ja innovatsioon

Arvydas Anušauskas (TS-LKD) – kaitse

Agnė Bilotaitė (TS-LKD) – sise

Evelina Dobrovolska (LP) – justiits

Arūnas Dulkys (TS-LKD) – tervishoid

Simonas Gentvilas (Liberaalide Liit – LS) – keskkond

Simonas Kairys (LS) - kultuur

Dainius Kreivys (TS-LKD) – energeetika

Gabrielius Landsbergis (TS-LKD) – välis

Monika Navickienė (TS-LKD) – sotsiaalkaitse

Gintarė Skaistė (TS-LKD) – rahandus

Jurgita Šiugždinienė (TS-LKD) - haridus