Leedus avastati 804 arvele võtmata surmajuhtumit, neist 324 koroonaviiruse tõttu

Andmed saadi pärast NVSC ja registrikeskuse informatsiooni võrdlemist perioodi oktoober kuni detsember kohta. Tehti kindlaks, et arvele võtmata on jäänud 324 surma koroonaviiruse tõttu ja 480 surma muudel põhjustel, aga ka need inimesed olid koroonaviirusega nakatunud, vahendab Leedu Delfi.

Minister Dulkys andis NVSC juhile Petraitisele korralduse anda kirjalikult ammendav selgitus ja pärast selle saamist võetakse tarvitusele vajalikud meetmed.

Videoühenduse abil toimunud kohtumisel arutati ka teisi NVSC tegevusega seotud küsimusi.

NVSC Vilniuse osakonna spetsialist Justina Petravičienė ütles Leedu Delfile, et kehtiva korra järgi saab NVSC informatsiooni surmade kohta meditsiiniasutustelt, mis täidavad spetsiaalsed ankeedid.

„Võttes arvesse koormust, mis meditsiiniasutustele langeb, arvame me, et võis juhtuda nii, et informatsiooni antakse hilinemisega või jäeti see NVSC-le andmata. See tähendab, et teatud mittevastavused ei tekkinud NVSC süül. NVSC ei tee kindlaks surma põhjuseid ega paranemisjuhtumeid, keskus juhindub arstide informatsioonist. Meie spetsialistid registreerivad kogu informatsiooni, mis meditsiiniasutustest saabub, ja edastavad selle informatsiooni ühiskonnale,” teatas NVSC.

Leedu endise tervishoiuministri Aurelijus Veryga sõnul oli teatud mittevastavusi statistikas ka varem, sest andmed saabusid mõnikord hilinemisega või neid ei jõutud sisestada.

Kui aga jutt käib 800 juhtumist, ei saa seda Veryga sõnul enam seletada suure töökoormusega.

