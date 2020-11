Leedu valitsus otsustab homme üldise karantiini kehtestamise

Laupäeval teatas Skvernelis valitsuse kavatsusest karmistada karantiine omavalitsustes, mis on niinimetatud punases tsoonis, ja kehtestada see omavalitsustes, mis on kollases tsoonis. Skvernelise sõnul on ta veendunud, et karantiinirežiim peab olema rangem kui praegused piirangud, vahendab LRT.

„Me tahtsime sellistest meetmetest pääseda, aga eelkõige kuulame me arstide ja spetsialistide ettepanekuid ja teist alternatiivi ei ole,” ütles Skvernelis.

Peaminister teatas, et üleüldise karantiini kehtestamine teeb lõpu toitlustusasutuste tööle, välja arvatud kaasaostmiseks. Tehakse ettepanek peatada spordiklubide, ujulate ja spaade tegevus ning piirata näiteks tantsuklubide tegevust.

Koolide ja lasteaedade kohta võetakse Skvernelise sõnul tõenäoliselt vastu otsus, et alg- ja koolieelset haridust ei piirata ja vanemad klassid viiakse segaõppele, kusjuures mõned õpilased on koduõppel ja mõned kontaktõppel.

Viimase ööpäevaga lisandus Leedus 897 uut koroonaviirusega nakatunut ja suri viis inimest, teatas tervishoiuministeerium.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!