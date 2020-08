Leedu välisminister: Valgevene võimud ei takistanud Tsihhanovskaja lahkumist ja isegi lõid selleks võimalusi

Linas Linkevičius Foto: TOMS KALNINS, EPA

Leedu välisminister Linas Linkevičius ütles pressikonverentsil Vilniuses, et Leedu võimud püüdsid Valgevene presidendikandidaadi Svjatlana Tsihhanovskajaga kontakti saada, kui ta oli Minskis vahi all ja „talle survet avaldati”. Tsihhanovskajal on kehtiv Leedu viisa ja ta võib seal elada ilma piiranguteta aasta.