Leedu välisminister: Lukašenka piiride sulgemine on ebaadekvaatse inimese reaktsioon

„Selliseid avaldusi on olnud juba enne seda, selle kohta, et veokid suunatakse teistesse sadamatesse, pärast järgnes täpsustus, et see toimub siis, kui Venemaa pakub samasuguseid tingimusi jne. Ma arvan, et ka nüüd tuleb oodata ja vaadata, mida see tähendab, piiride sulgemist vedudele, inimestele või veel midagi,” ütles Linkevičius täna hommikul Leedu ringhäälingule LRT, vahendab Leedu Delfi.

Linkevičius hoiatas, et Valgevene majandus on pankroti äärel, mistõttu tuleb kõik sellised sammud astuda teadlikult ja vastutustundlikult, muidu kahjustavad need Valgevenet ennast.

Rahutust tekitas Linkevičiuses Lukašenka jutt armee suunamisest piiridele.

„Olid avaldused, et pool armeed on paisatud kaitsma piire Läänega, näib nagu siit keegi ähvardaks, keegi kavatseks rünnata. See on ebaadekvaatse inimese reaktsioon olukorrale,” ütles Linkevičius.

Lukašenka teatas eile, et on sunnitud sulgema piiri Poola ja Leeduga ning Ukraina piiri valvet tugevdatakse.

„Me oleme sunnitud väed tänavatelt ära viima, panema pool armeed relvade alla ja sulgema riigipiiri Läänega, eelkõige Leedu ja Poolaga. Me oleme sunnitud tugevdama riigipiiri kõige kahetsusväärsemalt meie vennaliku Ukrainaga,” teatas Lukašenka.

„Ma ei taha, et meie maa sõdiks. Seda enam ei taha ma, et Valgevene ja needsamad Poola ja Leedu muutuksid sõjategevuse tandriks, kus ei lahendata mitte meie küsimusi,” ütles Lukašenka.