Leedu välisminister Landsbergis: ei maksa hakata Moskvast Sputniku päikest tooma

„Minu andmetel on praegu sadu tootjaid, kes ootavad oma vaktsiinide kinnitamist. Isegi kui suur osa neist ei läbi katsetuste ja registreerimise protsessi, hakkab vaktsiine ikkagi olema turul piisavalt,” ütles Landsbergis, vahendab Leedu Delfi.

„Meil hakkab olema suurem valik kui praegu,” lisas Landsbergis.

Landsbergis ütles, et toetab Leedu peaministri Ingrida Šimonytė seisukohta, kes ütles, et Leedu ei hakka Vene vaktsiini ostma isegi siis, kui Euroopa Ravimiamet (EMA) selle registreerib.

„Ma toetan Šimonytė seisukohta – ei maksa tuua Moskvast Sputniku päikest – ja mulle tundub, et see on ka Leedu geostrateegiline seisukoht, sest riik ostab maksumaksjate raha eest vaktsiini maadelt, mille väärtused on meile lähedased,” lausus Landsbergis. „Me ei taha ju ilmselt osta vaktsiini nendelt, kes ostavad pärast selle raha eest laskemoona kasutamiseks näiteks Ida-Ukrainas.”

Landsbergis kinnitas, et Leedu on otsustanud osta vaktsiini ainult sellistelt tootjatelt, mis vastavad „transatlantilisele kriteeriumile”.

Šimonytė on öelnud, et Vene võimud kasutavad vaktsiini geopoliitilistel eesmärkidel.

Leedu presidendi Gitanas Nausėda nõunik Simonas Krėpšta teatas, et Vene vaktsiini Sputnik V kasutamine ei ole hetkel päevakorras, sest esmajärjekorras peab selle kinnitama EMA.

