Leedu valib omale teises voorus tsentristide seast riigipea

12. mail toimunud esimeses voorus olid mõlemad kandidaadid pea võrdse toetusega: 44-aastane Šimonytė kogus 31,31% häältest, 54-aastane Nausėda poolt aga hääletas 30,94% valijatest, vahendab uudistekanal Leedu Delfi.

Tsentristlike vaadetega Šimonytė on olnud varem Leedu keskpanga nõukogu asejuht. Enda sõnul on ta pragmaatiline ega tegele ümbernurgajutu ajamisega. Tema toetus on kõrgem noorepoolsemate ja linnas elavate valijate seas. Ta on ka lubanud, et suhtub suhetesse Venemaaga karmilt.

Tema konkurent Nausėda kirjeldab end konservatiivina, kuigi pigem on ta samuti tsentristlike vaadetega. Osade kriitikute sõnul on ta väljas suurfirmade ärihuvide eest. Tema arvamused on siiski üldiselt tasakaalukad ja ta hoidub äärmustesse kaldumast.

Hääletada saab täna umbes 2,5 miljonit leedulast.