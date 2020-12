Leedu uus tervishoiuminister: karmimad piirangud oleks tulnud kehtestada „eile”

„Vaadates arve ei saa me endale lubada teisipäeva või esmaspäevani ootamist. Nii et ma arvan, et sõltuvalt asjaoludest püüame me asjadega algust teha täna. Kogu kabinett on valmis töötama 24/7,” ütles Dulkys täna hommikul ajakirjanikele, vahendab LRT.

Dulkysi sõnul oleks karmimad piirangud tulnud kehtestada „eile”.

Dulkys ütles, et peaminister Ingrida Šimonytė kavatseb pidada kohtumise ekspertidega kohe, kui uus valitsus on ametisse vannutatud, ja teha otsuse edasise tegevuse kohta valitsuse esimesel istungil.

„Üks asi on otseselt seotud karantiini ja inimeste liikumispiiranguga ja me ilmselt arutame neid küsimusi. Teine asi puudutab kõiki vaktsineerimisega seotud teemasid [...]. Kolmandaks, me näeme ohtlikku olukorda meditsiiniasutustes,” ütles Dulkys.

Küsimusele, kas valitsus kaalub eriolukorra välja kuulutamist, vastas Dulkys, et see oleks äärmuslik meede, aga seda ei saa välistada.

Eriolukord lubaks karmimaid piiranguid nagu liikumiskeelde.

„Ma ei saa sellele küsimusele vastata. Ma tahan ainult öelda, et kui me jaotame kogu selle asja neljaks stsenaariumiks, oleks [eriolukord] kõige hullem stsenaarium. Seega oleme me selle joone ületamisele lähedal,” ütles Dulkys.

Dulkysi sõnul on valitsuse poliitika eesmärk langetada päevane nakatumiste arv alla 200 ja positiivsete testide osakaal alla 20%.

„Meil on praegu ohtlik olukord, kus see arv ületab 20%. Ja me teeme sellele vastavalt kõik, et päevane juhtumite arv jääks alla 200. Nagu te teate, [...] olid meil sel nädalal rekordilised päevad, kui see arv ületas 3000,” lausus Dulkys.

