Leedu tõusis Covid-19-sse suremuselt Euroopa Liidus esikohale

Viimase 14 päeva jooksul on suremus koroonaviiruse tõttu olnud Leedus 344 juhtumit miljoni elaniku kohta. Euroopas üldiselt on see number suurem vaid kääbusriik Liechtensteinis (573 miljoni kohta), vahendab LRT.

Viimase ööpäevga lisandus Leedus 26 uut surmajuhtumit ja kokku on neid 2376.

Uusi nakatunuid lisandus Leedu 24 tunniga 1149.

Leedu 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta langes eilseks 1004-ni, mis oli Euroopa Liidus neljas ja Euroopas üldiselt kaheksas.

Detsembris oli Leedu nakatumisnäitaja Euroopa Liidu ja ühel hetkel ka kogu maailma kõrgeim.

