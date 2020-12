Leedu suurlinnad sulgevad vana-aastaõhtuks oma keskväljakud

„Me oleme ette näinud ringiliikumise korra karmistamise kesklinnas 31. detsembril kella 22-st kuni 1. jaanuaril kella 4-ni. Liikumist piiratakse neljal tänaval. Nendel tänavatel ei liigu ka ühistransport. Keelatud on parkimine Katedraali ja Raekoja väljakul. Selle kohta annavad märku keelumärgid ja STOP-lindid. Uusaastailutulestikke ei tule,” teatas Vilniuse aselinnapea Edita Tamošiūnaitė, vahendab Leedu Delfi.

Tamošiūnaitė sõnul hakkavad korda pidama politseinikud ja ühiskondliku ohutuse teenistuse töötajad, kes takistavad kuuskede juurde kogunemist.

„Me teeme koostööd ka laskuritega (Eesti Kaitseliidule vastav organisatsioon Lietuvos Šaulių Sąjunga – toim). Me loodame elanike teadlikkusele, sest praegune olukord puudutab ju meist kõiki – tuleb mõelda endale ja lähedastele. Jäädes koju, garanteerime me ohutuse kõigile,” ütles Tamošiūnaitė.

Tulede küsimus kuuskedel ei ole veel otsustatud, aga seda tehakse lähimal ajal.

Kaunase omavalitsuse esindaja Agnė Augonė ütles, et linn langetas otsuse juba mitu nädalat tagasi: „Vana-aastaõhtu veetmist Raekoja väljakul sel aastal ei tule. Ei tule ka traditsioonilist ilutulestikku. Olgu see sümboolne solidaarsus nende inimeste ja perekondadega, kes on pandeemia ajal lähedastest ilma jäänud ja võitlevad haigusega praegu.”

Kaunase Raekoja väljak on 31. detsembril kella 20-st kuni 1. jaanuaril kella 8-ni kõigile suletud.

„Raekoja väljakul töötavad videokaamarad ja kui korrapidaja märkab, et sinna koguneb inimesi, lülitatakse tuled kuusel ja teistel kaunistustel välja. Seni pole seda teha tulnud,” ütles Augonė.

