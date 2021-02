Leedu seimi väliskomitee esimees sõitis Gruusiasse konflikti lahendama, aga tekitas skandaali

Tbilisi linnakohus otsustas rahuldada prokuratuuri taotluse ja anda korralduse opositsioonierakonna Ühendatud Rahvusliku Liikumise juhi Nika Melia vahi alla võtmiseks. Sellega ei olnud nõus Gruusia peaminister Giorgi Gahharia, kes astus tagasi. Opositsioon hakkas nõudma ennetähtaegseid valimisi, vahendab Leedu Delfi.

Pavilionis ähvardas Melia vahistamise eest sanktsioonidega. Gruusia uueks peaministriks määratud Irakli Garibašvili nimetas Pavilionise avaldust solvavaks ja lubamatuks ning ütles, et see ei tähenda midagi.

Pavilionis ise ütles, et oma visiidi käigus õnnestus tal ära hoida Gruusia opositsioonijõudude tänavatele minek ja võimalikud rahutused. Siiski tunnistas ta, et tema retoorika Gruusias oleks võimud olla ka teistsugune.

„Võib-olla ei olnud minu mõned väljaütlemised parlamendiliikmena diplomaatilised. Seetõttu ma lahkusingi diplomaatilisest teenistusest, et rääkida poliitika keeles. Ma kohtusin just poliitiliste liidritega, seda ei saa diplomaat endale lubada, ma ütlesin, olge head, käituge reeglite järgi. Kohtumised valitsejatega olid väga keerulised, ei tahaks sisu avaldada, et mitte suhteid rikkuda. Ma väga loodan, et nad vaatavad oma seisukoha üle,” ütles Pavilionis telekanalile LNK.

Laurinkus ütles, et seda, mida Pavilionis ütles, poleks üldse tohtinud rääkida.

„Loomulikult poleks seda pidanud tegema. Kui sa sõidad teise riiki ja toetad opositsiooni, ei tohi langetada mingeid otsuseid võimude suhtes. Pole tähtis, millised on seal suhted võitjate ja kaotajate vahel, aga me ju ikkagi sõidame sellesse riiki, see ei olnud ametlik visiit opositsiooni juurde,” lausus Laurinkus.