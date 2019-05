Leedu riigipeavalimistel saatis edu tsentristlikke kandidaate

Teadaolevate esialgsete tulemuste kohaselt kogus 44-aastane Šimonytė kandidaatidest enim ehk 31% häältest. Ülinapilt tegi teise tulemuse 54-aastane Nausėda, kelle poolt hääletas 30.9% valimaskäinutest, vahendab Leedu Delfi.

Teistel kandidaatidel tuli tunnistada lüüasaamist, sh Leedu peaministril Saulius Skvernelisel, keda toetas presidendiks pürgimisel sedapuhku 20% valijatest, mis oli paremuselt kolmas tulemus. Ülejäänud osalejate toetus oli oluliselt madalam, jäädes alla 5%.

Teine voor toimub 26. mail. Tsentristlike vaadetega Šimonytė on olnud varem Läti panga nõukogu asejuht. Enda sõnul on ta pragmaatiline ega tegele ümbernurgajutu ajamisega. Tema toetus on kõrgem noorepoolsemate ja linnas elavate valijate seas. Ta on ka lubanud, et suhtub suhetesse Venemaaga karmilt. Tema konkurent Nausėda kirjeldab end konservatiivina, kuigi pigem on ta samuti tsentristlike vaadetega. Osade kriitikute sõnul on ta väljas suurfirmade ärihuvide eest. Tema arvamused on siiski üldiselt tasakaalukad ja ta hoidub äärmustesse kaldumast.