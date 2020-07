Leedu riigipea nõudis Euroopa Liidult selget vastust Venemaa püüdele teise maailmasõja ajalugu ümber kirjutada

Juhid kogunesid Brüsselis esimest korda viimaste kuude jooksul, et proovida sõlmida kokkulepe EL-i 1,82 triljoni euro suuruse eelarve- ja taastumispaketi osas. Kuid enne päevakorra juurde siirdumist hoiatas Nausėda kaasliidreid Vladimir Putini valitsuse sammude eest minimeerida Nõukogude Liidu tegevust naaberriikide okupeerimisel Teise maailmasõja ajal, vahendab Politico.

"Tahaksin juhtida teie tähelepanu Venemaa hiljutistele revisionistlikele tegevustele maailma lõhestamiseks ja ajaloo ümberkirjutamiseks," ütles Nausėda Euroopa Liidu riigipeadele ja valitsusjuhtidele. "Kõik meie ja Euroopa Liidu institutsioonid peame astuma vajalikke samme, et neile toimingutele kohane vastus anda."

Leedu, Läti, Eesti ja Poola on viimastel kuudel kaevanud Moskva jõupingutuste üle ilustada Teise maailmasõja ajalugu, minimeerides eelkõige 1939. aasta Molotovi-Ribbentropi salajase pakti tähtsust, mis lepiti kokku Adolf Hitleri Saksamaa ja Joseph Stalini Nõukogude Liidu vahel.

Putin taunis vihaselt Euroopa Parlamendi eelmise aasta lõpus vastu võetud resolutsiooni, milles öeldi, et salajane kokkulepe aitas sillutada teed sõjale. Ta teatas, et see on "täielik jama". See ajendas Poola peaministrit Mateusz Morawieckit süüdistama Putinit tahtlikus valetamises.

"Venemaa arengud on murettekitavad," ütles Nausėda ja lisas, et " peame neid suunatuks naaberriikide suveräänsuse ja iseseisvuse vastu."

"Venemaa katsed kehtestada globaalne kord, mis põhineb mõjusfääridel, mitte rahvusvahelisel õigusel, on oht kogu demokraatlikule maailmale," ütles Nausėda. "EL peaks saatma selge signaali, et sellised tegevused mõjutavad veelgi EL-i ja Venemaa suhteid."

Tippkohtumisele saabudes ütles Nausėda: "Me peaksime valima ennetavama poliitika, pean silmas Euroopa institutsioone, et selgitada Venemaa partneritele, et me ei saa sellist tegevust taluda." Ta lisas: "Leedu kannatas teise maailmasõja ajal palju, nagu ka teised riigid, Balti riigid, samuti Poola."