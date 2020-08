Leedu president: ükski terve mõistusega inimene ei usu, et Tsihhanovskaja salvestas oma videopöördumised vabatahtlikult

„Mitte ükski terve mõistusega inimene ei usu, et Tsihhanovskaja salvestas videod vabatahtlikult. See on lihtsalt veel üks tõend selle kohta, milliseid meetodeid kasutatakse, et murda inimest ja rahva vaimu. Me oleme viimaste nädalate jooksul neid katseid näinud,” kirjutas Nausėda Facebookis, vahendab Leedu Delfi.

Leedu riigipea rõhutas, et Tsihhanovskaja peab nüüd pärast üleelatud šokki ja füüsilisi kannatusi toibuma.

„Leedu annab alati varjupaiga jõududele, kes on valmis looma vabadust ja demokraatiat. Seda olukorda ja uusi sündmusi Valgevenes arutan ma täna Euroopa Ülemkogu presidendi Charles Micheliga,” teatas Nausėda.

Tsihhanovskaja teatas esimeses videos, et tema otsus Valgevenest lahkuda oli absoluutselt iseseisev.

„Ma langetasin enda jaoks raske otsuse. Ma langetasin selle otsuse absoluutselt iseseisvalt. Ei sõbrad, ei sugulased, ei staap, ei Sergei (Tsihhanovskaja abikaasa – toim) ei saanud kuidagi seda mõjutada,” ütles Tsihhanovskaja oma videopöördumises.

„Ma tean, et paljud mõistavad mind, paljud mõistavad hukka ja paljud hakkavad vihkama. Aga teate, jumal hoidku teid sellise valiku eest, mille ees olin mina,” ütles Tsihhanovskaja.

Tsihhanovskaja sõnul mõtles ta, et see kampaania on teda nii palju karastanud, andnud talle nii palju jõudu, et ta kannatab kõik välja. Aga ilmselt jäi ta enese sõnul ikkagi selleks nõrgaks naiseks, kes algselt oli.

Tsihhanovskaja kutsus inimesi ennast hoidma. „Mitte ükski elu ei ole seda väärt, mis praegu toimub. Lapsed on kõige tähtsamad, mis meie elus on,” ütles Tsihhanovskaja, kelle video pealkiri on „Ma sõitsin laste juurde”.

Hiljem ilmus välja veel üks Tsihhanovskaja videopöördumine, milles ta kutsus oma toetajaid protestiaktsioone lõpetama.

„Mina, Svjatlana Tsihhanovskaja, tänan teid riigipea valimisel osalemise eest. Valgevene rahvas tegi oma valiku. Pöördun tänutunde ja soojusega kõigi kodanike poole, kes mind sel ajal toetasid. Valgevenelased! Ma kutsun teid mõistlikkusele ja seaduse austamisele. Ma ei taha verd ega vägivalda. Ma palun teid, ärge osutage miilitsale vastupanu, ärge minge väljakutele, et te ei seaks oma elu ohtu. Hoidke ennast ja oma lähedasi,” luges Tsihhanovskaja teksti paberilt maha.