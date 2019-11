Leedu president nõuab transpordiministri tagasiastumist, vähihaige peaminister on samas töövõimetu

„President ei saa enam seda ministrit usaldada ja usub, et ta peab tagasi astuma,” ütles presidendi nõunik Povilas Mačiulis eile ajakirjanikele, vahendab LRT.

Mačiulise sõnul ootab Nausėda peaminister Saulius Skverneliselt „põhimõttekindlat otsust”.

Narkevič on olnud viimasel ajal opositsiooni kriitikatule all oma otsuse tõttu vallandada Leedu Posti juhtkond, hiljutise visiidi eest Araabia Ühendemiraatidesse, teeremondi heakskiitmise eest oma valimisringkonnas ja peaministri kodupiirkonnas ning muude asjade eest.

Opositsioonilised Liberaalne Liikumine ja Sotsiaaldemokraatlik Partei algatavad järelepärimise esitamise Narkevičile.

Narkevič esindab Leedu Poolakate Valimisaktsiooni-Kristlike Perede Allianssi (LLRA-KŠS), mis ühines valitsuskoalitsiooniga pärast eelmisel suvel toimunud presidendivalimisi.

Narkevič ise ütles eile ajakirjanikele, et teeb otsuse, kas astuda tagasi või mitte, pärast konsulteerimist peaministri ja inimestega, „kes on ta delegeerinud”.

Peaminister Skvernelis, kellel ravitakse verevähki, on aga praegu haiguspuhkusel, mida täna pikendati. Peaministri pressiesindaja Tomas Beržinskas ütles, et Skvernelis esitab oma seisukoha transpordiministri tuleviku kohta, kui on tagasi tööl.

Leedu seimi suurima erakonna Põllumeeste ja Roheliste Liidu juht Ramūnas Karbauskis ütles eile, et ei näe põhjust Narkeviči tagasiastumiseks.

„President ootab peaministrilt põhimõttekindlat otsust ministri tuleviku kohta viivitamatult,” ütles Mačiulis vastuseks sellele. „President loodab, et valitsuskoalitsioonil on nii palju tervet mõistust, et hoida ära riigi muutumime ühe kehvasti hakkama saava ministri pantvangiks.”