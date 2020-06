Leedu president Nausėda uuendab oma meeskonda uute nõunikega

Julgeolekugrupi juhiks nimetas Nausėda Darius Kulešiuse, kes oli seni selles grupis presidendi nõunik, vahendab Leedu Delfi.

Hariduse, teaduse ja kultuuri gruppi hakkab alates 15. juulist juhtima ajaloolane Jolanta Karpavičienė.

Kommunikatsioonigrupi uut juhti esitletakse juulis.

Nende gruppide senised juhid otsustasid minna tööle muudesse valdkondadesse.

Julgeolekugrupi senine juht Vytautas Jonas Žukas hakkab tegelema eraettevõtlusega, hariduse, teaduse ja kultuuri grupi senine vanemnõunik Sonata Šulcė hakkab tegelema loomingulise ja teadusliku tegevusega ning kommunikatsiooniteenistuse senine juht Aistis Zabarauskas naaseb erasektorisse.

„Esimene aasta presidendiametis on keeruline periood, kui on vaja sõlmida uusi ametialaseid sidemeid presidenditeenistuse suhetes teiste võimuharude ja ühiskondlike gruppidega. Samal ajal tuleb kujundada selged poliitilised liinid ja need ellu viia. Ma tänan siiralt oma nõunikke nende panuse eest presidendi poliitika kujundamisel ametiperioodi esimesel aastal. Minu usaldus ja austus nende inimeste vastu ei lõpe nende viimasel tööpäeval, vaid täieneb inimliku tänutundega. Alustatud töid jätkavad ja täiendavad oma algatustega gruppide uued juhid,” ütles Nausėda.