Leedu president hoiatas piirangute leevendamise eest Eesti olukorrale viidates

„Selles kontekstis, kui tuleb statistika Eestist, mis elab läbi pandeemia üht kõige dramaatilisemat perioodi. Kui liberaalselt korralt tuli üle minna äärmuslikele meetmetele. Ja sealjuures konstateeritakse, et tervelt 98% kontrollitud testidest on Briti tüvi... Me peame selles kontekstis rääkima väga tõsisest vastutusest elanike ees. Kriteeriumid on ju väga lihtsad: inimelu ei saa millegagi võrrelda ega mingisuguse rahaga hinnata,” ütles Nausėda, vahendab Leedu Delfi.

Viimase ööpäeva jooksul lisandus Leedus 460 uut koroonaviirusega nakatunut ja suri kaheksa inimest.

