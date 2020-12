Leedu politsei saatis nädalavahetusel tagasi üle 10 000 omavalitsuste vahelist liikumiskeeldu rikkuda üritanud auto

„Võib kindlalt öelda, et tuli tagasi saata üle 10 000 auto,” ütles Leedu politsei ülemkomissari asetäitja Arūnas Paulauskas LRT-le.

Paulauskase sõnul kuulsid kontrollpostide korrapidajad palju erinevaid versioone selle kohta, miks oli vaja teise omavalitsusse sõita.

„Inimesed lootsid naiivselt, et keegi neid ei kontrolli või et nad võivad rääkida politseile muinasjutte ja nii läbi lipsata. Aga ma tahan rõhutada, et politseinikud viisid kontrolli läbi üsna põhimõttekindlalt, paljusid juhte kontrolliti hoolikalt, läbi lasti ainult need, kellel oli tõesti põhjus sõita. Nähtavasti sellest sellised arvud tulidki,” ütles Paulauskas.

Omavalitsuste vahelise liikumise keeld kehtestati Leedu valitsuse otsusega 16. detsembril ja see kestab 3. jaanuarini. Eesmärk on takistada koroonaviiruse levikut.

Politsei otsustas nädalavahetustel ja pühadel maanteedele kontrollpostid püstitada.

Kogu riigis töötas möödunud nädalavahetusel umbes 900 politseiekipaaži, keda aitasid kaitseliitlased, piirivalvurid ja sõjaväepolitsei.

„Tööpäevadel me veidi vähendame oma kontrolli intensiivust, sest enamikul inimestel, kes omavalitsuste vahel liiguvad, on mõjuvad põhjused, nad sõidavad tööle,” ütles Paulauskas.

