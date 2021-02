Leedu pikendab üleriigilist karantiini aprillini

Terviseminister Arūnas Dulkys tõi valitsuse istungil välja põhjused, miks on vaja karantiini jätkata. "Viiruse levikut on endiselt vaja piirata, nii et (…) teeme ettepaneku pikendada karantiinirežiimi veel ühe kuu võrra - kuni 31. märtsi südaööni. Taoliste rangete meetmete rakendamine on aidanud haigestumist vähendada, kuid uute juhtumite arv on endiselt suur," tõdes Dulkys. "On täheldatud, et viimase nädala jooksul pole ööpäevaste juhtumite arv vähenenud. (...) Ühtlasi võiks mainida, et ka sel nädalal on haiglaravil viibivate inimeste arv kasvanud."

Omavalitsuste vahelise liikumise piiranguid pikendatakse omakorda kuni 15. märtsi südaööni, märkis Dulkys.

Peaminister Ingrida Šimonytė ütles istungil, et lootis täna edasi minna piirangute leevendamisega. "Ilmselt lootsid enamus teist sel nädalal võimalust teistsuguste otsuste tegemiseks, nii ka mina. On kahju, et me ei saa oma plaanidega edasi minna," nentis Šimonytė.

"Kuivõrd saab neid piiranguid veel rakendada? Mõistame tõesti, et inimesed on väsinud, kohusetundlikkus, motivatsioon on oluliselt langenud. Kuid üks olulisemaid aspekte on see, et oleme juba hakanud oma vanureid vaktsineerima,” lausus peaminister.

Ta ütles, et kõigi huvides oleks see ühiskonnakiht võimalikult kiiresti kaitsepookida: nad on kõige suuremas ohus. "Vajame kannatlikkust veel üheks kuuks, mille jooksul üritame vaktsineerida võimalikult suure osa vanemaealistest," ütles Šimonytė.

Üht piirangut siiski teadlaste soovitusel ka leevendati, nimelt ei tule enam õues kanda maski paikades, kus kahe meetri raadiuses ei ole teisi inimesi.