Leedu piirivalve avaldas 10 veidraimat selgitust koroonapiirangute rikkujatelt

Valitsuse korralduse kohaselt on omavalitsustesse sisenemine vastavate dokumentide ettenäitamisel lubatud ainult kohalikele elanikele ja nende lähisugulastele, samuti töökohale jõudmiseks, matusteks ja muudeks erijuhtumiteks, vahendab Leedu Delfi.

Jõulupühade ajal saatis politsei ja piirivalve enam kui 250 kontrollpunktist üle riigi koju tagasi 584 põhjuseta reisijatega autot. Leedu Piirivalve (VSAT) valis välja 10 veidramat selgitust, mida võis neilt kuulda.

1. Autojuht soovis sõita Šakiai vallast Jurbarkasse ja selgitas, et tal on pardal pakk, mille peab viima naaberpiirkonda postkontorisse. Kui ametnikud palusid ta pakki näidata, tuli mehel tunnistada, et mingit pakki tegelikult ei ole.

2. Autojuht, kes sõitis Visaginasest Ignalinasse, tõi piirivalvuritele põhjenduseks, et peab kiiresti jõudma seal asuvasse Maxima kauplusesse, kust ostsid pühade eel paari pükse, mis ei mahtunud talle jalga. Ta rääkis, et nüüd on tal vaja kiiresti sinna minna, nõudmaks poelt uusi pükse või raha tagasi.

3. Autojuht suundus Pagėgiaist vallast Jurbarkasse, endal pardal kott kartulikoortega. Ta selgitas, et tema aiakrundil olev kompostihunnik vajab täitmist ja kuhugi mujale ei ole tal neid jäätmeid panna.

4. Autojuht ja kaasreisija olid teel Druskininkaist Lazdijai rajooni ja tõid põhjenduseks, et tahtsid minna jõulude puhul seal asuvasse järve ujuma.

5. Autojuht, kes sõitis Jurbarkasest Šakiaisse, selgitas kella 22 ajal, et on teel naabervallas asuvale kalmistule - seal olla tal vaja nimelt küünlaid süüdata.

6. Toit otsas, koer näljas. Autojuht, kes oli teel Visaginast Ignalinasse, ütles, et tal on vaja minna naaberrajooni lemmikloomale toitu ostma.

7. Autojuht põrutas Vilniusest Druskininkai poole, sest tahtis enda sõnul näha, kuidas see väikelinn jõulutuledes välja näeb.

8. Autojuht paarutas oma sõidukiga Pagėgiai vallast Jurbarkasesse ja andis korrakaitsjatele mõista, et teisiti ei ole tal lihtsalt võimalik äsja vahetatud mootoriõli võimalikku lekkimist kontrollida ega töö korrektsuses veenduda.