Leedu peaminister kurjustas segaduse pärast surmade statistikas: ma ei tea, kas tervishoiukeskus saab end rohkem kompromiteerida

Šimonytė ütles, et põhjus, miks koroonaviirusealane olukord on praegu nii ähvardavaks muutunud, on vabad tingimused suvel, vahendab Leedu Delfi.

„Suvi põhjustas suuresti selle, mille me nüüd saime. Valitsus leevendas karantiini niipea, kui sai seda teha. Siin ei saa ma etteheiteid teha. Aga suvel said inimesed käituda nagu inimesed, kui nad tahtsid pidutseda, siis nad pidutsesid. Aga valitsus oleks pidanud mõtlema tõsiselt sügisele, olid ähvardavad hoiatused, mis leidsid ka kinnitust,” ütles Šimonytė.

Šimonytė sõnul ei tea ta, kuidas NVSC oleks saanud end rohkem kompromiteerida. Peaministri arvates kompromiteerib NVSC tegevus kogu riiki.

„Aga see, et üheksakuuse kriisi jooksul ei suudeta välja selgitada, et NVSC võiks võtta andmeid suremuse kohta Esveikata.lt-st (Leedu e-tervishoiusüsteem - toim), on paroodia. Hiljem välja ilmuv informatsioon surnute arvu mittevastavuse kohta kompromiteerib riiki. Ma isegi ei tea, kas NVSC saab ennast rohkem kompromiteerida,” kurjustas Šimonytė.

Leedu tervishoiuminister Arūnas Dulkys on käskinud NVSC-l kõik mittevastavused koroonasurmade statistikas välja selgitada. NVSC juhti on varem korduvalt kritiseerinud ka Šimonytė.

