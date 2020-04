Leedu muutis näomaski kandmise trahvi ähvardusel kohustuslikuks

Seni oli maski kandmine Leedus soovituslik, vahendab Leedu Delfi.

„Täna võeti vastu otsus isiklike kaitsevahendite, maskide, respiraatorite ja teste selliste asjade kohustusliku kandmise kohta avalikes kohtades,“ teatas eile Leedu peaminister Saulius Skvernelis.

„Saage aru, see ei ole absoluutne. Kui te lähete üksi metsa, on see üks režiim, aga inimese lähenedes, võimaliku kontakti lähenedes tasub neid vahendeid tõesti kanda,“ lisas Skvernelis.

Peaminister kinnitas, et karmistatud reeglid on mõeldud selleks, et õpetada elanikke kaitsevahendeid kasutama.

„Me ei taha karistada, vaid tahame, et inimesed harjuksid, eriti kui rääkida veel tegutsevatest ja võib-olla tulevikus avatavatest müügikohtadest, teenustest, et tekiks harjumus, et on vaja end kaitsta,“ ütles Skvernelis.

Skvernelis kutsus esialgu ilma maskita inimesi mitte karistama, vaid hindama konkreetset olukorda. Kui aga on tehtud märkus, juhitud tähelepanu ja ikka maski ei kanta, on ametiisikutel õigus sanktsioone rakendada, teatas Skvernelis.

Pärast trahvimäärade tõstmist Leedu seimis ähvardab karantiinireeglite rikkumise eest füüsilist isikut trahv 500-1000 eurot ja juriidilise isiku juhti või vastutavat isikut trahv 1500-6000 eurot.

