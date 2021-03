Leedu luure: Venemaa saatis inforünnaku korraldamiseks Vilniusse „Putini koka” Prigožini teisiku

Seda lugu kirjeldatakse Leedu Riikliku Julgeolekuameti (Valstybės Saugumo Departamentas – VSD) ja sõjaväeluure aastaraamatus, vahendab Leedu Delfi.

Leedu luure andmetel saabus nimelt kaks korda Leetu isik, kellel on Venemaa kodaniku Jevgeni Prigožini nimele välja antud pass. Näojoontelt meenutab ta päris Prigožinit, aga ei ole siiski tema.

Prigožini teisiku passis oli oligarhi sünnikuupäev – 1. juuni 1961.

VSD direktor Darius Jauniškis ütles aastaraamatut seimis esitledes, et selle näitega tahtis luure näidata, kuidas tegutseti.

„Esiteks, protestiti meie isikliku kontrolli vastu piiril, teiseks, püüti saada meedia tähelepanu,” ütles Jauniškis.

Vastates küsimusele, kas sellise isiku sattumine Leetu ei tekita küsimusi piirikontrolli kohta, vastas Jauniškis, et kontrolli käigus ei tehtud kindlaks, et saabunud oleks olnud sanktsioonide all olev Prigožin ise.

„Mõned numbrid ei langenud lihtsalt kokku ja see inimene pääses automaatselt Leetu, ei kutsunud esile kahtlusi. Teda ei tuvastatud isikuna, kes on saktsioonide nimekirjas,” ütles Jauniškis.

Esimest korda saabus Prigožini teisik Venemaalt Vilniusse regulaarreisiga 2020. aasta 13. veebruaril. Lennujaamast suundus ta transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi hoone juurde, kus poseeris fotole. Seejärel naasis ta lennuväljale ja lendas tagasi Venemaale.

2020. aasta 26. veebruaril saabus sama isik Leetu teist korda. Ta lasi end pildistada parlamendi, Leedu rahvusmuuseumi ja suurvürsti palee juures ning sõitis 27. veebruaril rongiga Valgevenesse, kuigi tal oli ka lennupilet sama päeva lennule.

Foto: Facebook

Vene portaal Sobesednik.ru avaldas seejärel tegelikkusele mittevastavad väited, et oligarh Prigožin käis Leedus ja arutas Leedu transpordiministeeriumi kõrgetasemelise esindajaga infotehnoloogia projekte.

Sobesednik.ru kirjutas ka Prigožini teisest visiidist Vilniusse, mille käigus ta olevat külastanud vaatamata Euroopa Liidu sanktsioonide all olemisele seimi. Artikleid illustreerisid teisikust tehtud fotod Vilniusest.

Oligarhi fantoomvisiitidest Leetu teatasid ka teised Vene portaalid, mis täiendasid uudist uute olematute kohtumistega riigiametnike ja ettevõtjatega, ning üks portaal väitis, nagu oleks Leedu seimi julgeoleku- ja riigikaitsekomitee esimees avaldanud nördimust selle üle, et Prigožin võib takistamatult Leedut külastada.