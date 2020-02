Leedu kuulutas koroonaviiruse tõttu välja eriolukorra

Tervise valdkonna aseminister Algirdas Seshyalgis ütles, et hädaolukorra väljakuulutamine oli vajalik, sest koroonaviirusesse nakatunute arv Euroopas üha kasvab.

Tema sõnul lihtsustab hädaolukorra väljakuulutamine olukorra jälgimiseks mõeldud riikliku reservi kasutamist, mitmesuguste fondide omandamist ilma konkureerivate hangeteta ning võimaldab vastu võtta korraldusi, mis on seotud rändega teatud riikidest Leetu.

Leedu valitsus lihtsustas ka äärmusliku riigirežiimi väljakuulutamist. Siseministeerium muutis tsiviiljulgeoleku seadust ja juhtis tähelepanu, et see on reaktsioon õiguslünkadele, mis tulid ilmsiks, kui eelmisel aastal puhkes tulekahju Alytuse rehvitöötlemistehases.

Eesti on koroonaks valmis

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles täna, et kui koroonaviirus peaks Eestisse jõudma, siis on riik selleks valmis. Eestis koordineerib viirusega seotud tegevusi terviseamet. Amet on teinud ulatuslikku teavitustööd ja andnud tervishoiutöötajatele, lennujaamale, sadamale ning teistele ministeeriumitele juhiseid, kuidas toimida, kui viiruse oht peaks Eestisse jõudma.

Eestis reguleerib eriolukorra väljakuulutamist hädaolukorra seadus. Valitsus võib loodusõnnetusest, katastroofist või nakkushaiguse levikust põhjustatud hädaolukorra lahendamiseks välja kuulutada eriolukorra, kui hädaolukorrale pole seaduses toodud meetmetega lahendust leitud.