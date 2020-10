Leedu kutsus oma suursaadiku Minskist konsultatsioonidele

„Meie eesmärk on diplomaatiliste kontaktide maksimaalne säilitamine. Sellise sõnumi saatsime me ka Valgevene poolele, kellega leppisime praegu kokku, et saadikute ajutine konsultatsioonidele kutsumine teenib pingelõdvenduse eesmärke ja aitab kaasa diplomaatilise esinduse säilimisele kõrgeimal suursaadiku tasemel. Koos poolakatega langetasime me juba otsuse kutsuda suursaadikud Minskist konsultatsioonidele,” teatas Leedu välisminister Linas Linkevičius, vahendab Leedu Delfi.

Linkevičiuse sõnul ei ole seni veel õnnestunud kokku leppida saatkonna personali vähendamata jätmises, aga kui Valgevene seda ka edaspidi nõuab, võetakse tarvitusele adekvaatsed „peegelmeetmed”.

Kogu oma tegevust koordineerib Leedu välisministeerium ka edaspidi Poola ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega.

Leedu välisministeeriumi teatel toimuvad intensiivsed läbirääkimised Minski režiimi nõudmise üle, et Leedu ja Poola vähendaksid töötajate arvu oma saatkondades Valgevenes.

Linkevičius on telefoni teel vestelnud ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli, Poola välisministri Zbigniew Rau ja Saksamaa välisministri Heiko Maasiga. Olukorda arutatakse ka Euroopa Liidu suursaadikutega Minskis.