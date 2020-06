Leedu ja Poola piir avaneb sel nädalal

Skvernelis ütles, et kohtub sel reedel piiril Poola kolleegiga, arutamaks vaba liikumise taastamist kahe riigi vahel.

Skvernelise sõnul võiks piiriülene reisimine alata sel nädalavahetusel.

„Miski ei takista [piiride avamist], sest epidemioloogilised kriteeriumid on väga sarnased ja Poola on ohutute riikide nimekirjas. Poolas on nakkuskoldeid, kuid need on lokaliseeritud levialaga,” ütles Leedu peaminister ajakirjanikele.