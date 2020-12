Leedu harjub isolatsiooniga. Omavalitsuste piirid on kinni, kontrollitakse kõiki autosid

Esimesel kahel päeval tegelesid autojuhtide peatamisega ringiliikuvad politseipatrullid ning lauskontrolli veel ei kehtestatud. Kolmapäeval ja neljapäeval tabati asulate ja maakondade piiridel umbes 600 põhjuseta reisijatega autot. Alates reedest tegutsevad riigi maanteel kontrollpunktid, kus kontrollitakse juba kõiki liiklejaid. Politseid abistavad piirivalve, sõjaväepolitseinikud ja Laskurite Liidu vabatahtlikud. Osa kõrvalteedest on betoonplokkide abil täielikult suletud.

Politsei peakomissar Renatas Požėla ütles Leedu Delfile, et kõige suuremat liiklusvoogu võis märgata kolmapäeval ja reedesel tipptunnil. Edaspidi oodatakse olukorra rahunemist. Požėla sõnul on rahvas üldiselt piirangutest teadlik ning valdaval enamikul on liiklemiseks vajalikud dokumendid kaasas. Komissar hoiatas, et lisaks autodele kontrollitakse ka maakondadevahelist ühistransporti. “Fikseerime võimalikud rikkumised, iga olukord on individuaalne,” ütles Požėla. “Loodame, et need, kes bussiga reisivad, on meie sõnumit kuulnud, valitsuse otsust lugenud ja nendega probleeme ei teki. Võib tekkida olukord, kus me ei saa neil lasta sõitu jätkata.”



Teesulg Kaunase piiril Foto: Nerijus Povilaitis

Teesulgude, patrullide ja betoontõkete kohta jagatakse agaralt infot sotsiaalmeedias, mis käib Požėla sõnul Leedu igapäevaelu juurde. Komissar lisas, et liiklust jälgitakse ka kaamerate abil ja politseid petta ei õnnestu. Vahelejäänud sõitjaid trahvima ei hakata, vaid nad saadetakse lihtsalt koju tagasi. Teisiti on lugu nendega, kes jäävad vahele reisimiseks vajalike dokumentide võltsimisega. “Neid, kes sohki teevad, ootab politseilt vähemalt 500 euro suurune jõulukingitus,” lubas Požėla.

Teetõkked Kaunase lähistel Foto: Nerijus Povilaitis / Leedu Delfi

Omavalitsusse sisenemine on vastavate dokumentide ettenäitamisel lubatud kohalikele elanikele ja nende lähisugulastele, samuti töökohale jõudmiseks, matusteks ja muudeks erijuhtumiteks. Liikumispiirangud kehtivad 3. jaanuarini. Lauskontroll toimub nii sel nädalavahetusel kui pühade ajal, samuti aastavahetusel ja aasta alguses. Muul ajal jätkuvad pistelised kontrollid, mida viib üle riigi läbi 60 ekipaaži. Maanteedel tegutseb kokku 250 kontrollpunkti. Väljas on kokku 920 vähemalt kaheliikmelist ekipaaži, millest 250 valvab kontrollpunkte. Piirivalve toetab kontrollpunkte omalt poolt umbes 540 töötajaga. “Soovitame inimestel liikuda nii vähe kui võimalik, kuna praeguses olukorras võib see tähendada nakkuse kaasatoomist,” ütles Kaunase politseikomissar Remigijus Stukas Leedu Delfile.





Psühholoogid on kutsunud valitsust üles leevendama jõulude ajal liikumis- ja suhtlemispiiranguid üksi elavatele inimestele, kes moodustavad kõigist Leedu leibkondadest ametlikult üle 38%. Peaminister Ingrida Šimonytė on sellised ettepanekud tagasi lükanud. “Arvatakse, et väikeses ringis, kahekesi või neljakesi kohtudes ei juhtu midagi,” ütles Šimonytė sel nädalal. “Võib-olla. Kriitiline sõna on siin “võib-olla”. Võib-olla külaline ei toogi viirust kaasa, aga tema võõrustajad on ise viirusekandjad ja pole sellest teadlikud.”