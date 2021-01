Leedu hakkab koroonavaktsiini saama iga nädal kolme kuu vältel

Dulkys kohtus täna pandeemiaküsimuste arutamiseks president Gitanas Nausėdaga ning toimub ka pressikonverents, kus tutvustatakse selle aasta vaktsineerimisplaani, vahendab LRT.

„Plaanis on vaktsineerimisandmete analüüs, kus jälgitakse iga kodaniku kogu vaktsineerimisprotsessi, on näha vaktsiinide jaotamine, me avaldame andmed. On palju ideesid, kuidas tööd organiseerida, kuidas seda kergendada ja esitada avalikkusele informatsiooni,” ütles Dulkys täna LRT raadiole.

Dulkys lisas, et järgmise kolme kuu vältel hakkavad vaktsiinidoosid Leetu saabuma igal nädalal ja nende kogusest piisab põhjalikuks vaktsineerimiseks.

„Me oleme juba teada saanud, et meil tulevad iganädalased vaktsiinitarned vähemalt järgmise kolme kuu vältel. See tähendab, et me saame prioriteedid ja töötajate vaktsineerimise üksikasjalikult planeerida. (...) Hea uudis seisneb selles, et me oleme tõesti reserveerinud nii palju vaktsiine, kui on vaja, ja vajaduse korral võime me isegi neid kolmandate riikidega jagada,” ütles Dulkys.

Eile saabus Leetu Pfizeri/BioNTechi vaktsiini kolmas partii. 20 478 doosi saabus lennukiga Saksamaalt.

